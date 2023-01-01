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Москва
Москва
Профиль пользователя maria_trevel
О себе
Люблю путешествовать, работаю турагентом, обожаю читать психологию и смотреть турецкие сериалы, хочу познакомиться с душевной подругой с которой сможем погулять, пофоткаться т сходить в кино ☺️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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