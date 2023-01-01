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Москва
Профиль пользователя maria_trevel

фото пользователя maria_trevel

О себе

Люблю путешествовать, работаю турагентом, обожаю читать психологию и смотреть турецкие сериалы, хочу познакомиться с душевной подругой с которой сможем погулять, пофоткаться т сходить в кино ☺️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

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