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Москва
Москва
Профиль пользователя Maria_R
О себе
По профессии физик, по жизни интроверт. Люблю путешествия и пешие прогулки.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
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