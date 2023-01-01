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Москва
Профиль пользователя Maria_R

фото пользователя Maria_R

О себе

По профессии физик, по жизни интроверт. Люблю путешествия и пешие прогулки.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

О музыке, фильмах и книгах

Москва → пообщаться

О хорошей еде и книгах

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