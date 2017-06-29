Москва
Профиль пользователя Maria90

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О себе

Мне нравится слушать зарубежную музыку, я открыта ко всем жанрам.
Очень люблю ходить на хоккей.
Чтение книг на английском и русском языке. Чаще всего современные фикшн. Фэнтези, романы…
Увлекаюсь изучением английского, французского языка. Учусь на лингвистике, 1 курс.
Обожаю смотреть американские ситкомы. Очень много хороших шуток.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💩 Странный юмор 🏢 Работа 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходим вместе на хоккейный матч Динамо МСК

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Alexandra.a
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя Lino4ka
Москва → Другое

Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

маленькое фото пользователя Madoshkins
Москва → Другое

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