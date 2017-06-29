Москва
Профиль пользователя Maria90
О себе
Мне нравится слушать зарубежную музыку, я открыта ко всем жанрам.
Очень люблю ходить на хоккей.
Чтение книг на английском и русском языке. Чаще всего современные фикшн. Фэнтези, романы…
Увлекаюсь изучением английского, французского языка. Учусь на лингвистике, 1 курс.
Обожаю смотреть американские ситкомы. Очень много хороших шуток.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти родную душу для общения, поддержки
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Просто поболтать о разном
Ищу подружку🥹
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Ищу подруг
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта
Найти подружку
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