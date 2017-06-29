Мне нравится слушать зарубежную музыку, я открыта ко всем жанрам. Очень люблю ходить на хоккей. Чтение книг на английском и русском языке. Чаще всего современные фикшн. Фэнтези, романы… Увлекаюсь изучением английского, французского языка. Учусь на лингвистике, 1 курс. Обожаю смотреть американские ситкомы. Очень много хороших шуток.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

💩 Странный юмор 🏢 Работа 📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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