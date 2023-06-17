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Москва
Москва
Профиль пользователя Maria88
О себе
Хочется простого, человеческого общения, с ноткой философии и тупых мемов.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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