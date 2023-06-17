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Москва
Профиль пользователя Maria88

фото пользователя Maria88

О себе

Хочется простого, человеческого общения, с ноткой философии и тупых мемов.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

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Москва → пообщаться

Побеседовать о жизни и интересах друг друга ✨

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