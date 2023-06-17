Хочется простого, человеческого общения, с ноткой философии и тупых мемов.

Была в сети пару дней назад

Побеседовать о жизни и интересах друг друга ✨

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Прогуляться по магазинам, пофоткаться и посидеть в кафе

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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