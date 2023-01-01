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Москва
Занимаюсь тату и увлекаюсь психологией
Москва
Профиль пользователя Maria2411
О себе
Занимаюсь тату и увлекаюсь психологией
Хочу найти интересное и веселье общение или дружбу🤗
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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