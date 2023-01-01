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Москва
Профиль пользователя Maria2411

фото пользователя Maria2411

О себе

Занимаюсь тату и увлекаюсь психологией
Хочу найти интересное и веселье общение или дружбу🤗

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → активный отдых

Хочу сходить компанией, познакомиться. Чтобы было шумно и весело

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

Пошлите вечером в кальянную

маленькое фото пользователя Ricky
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 150 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Igor91

Москва → собрать компанию

Играть в настольные игры по выходным 🎉

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Evil

Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя K_senya

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

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Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 11 участников

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Москва → собрать компанию

Играем в мафию и настолки сегодня (пятница)

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На каток в Парк горького

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