Москва
Профиль пользователя Maria2001
О себе
Мне 22, визажист - стилист ,люблю делать девушек ещё красивее)
Самый большой минус или наоборот плюс-очень прямолинейная 😂
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
💨 Кальян ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры
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