Москва
Профиль пользователя Maria1801
О себе
Меня зовут Маша, но вы можете звать меня на пиво
люблю тусовки и учусь в меде на 1 курсе, если ты- движовый человек, у нас всё получится. В этом году переехала в Москву, ищу новых знакомств. Обожаю юмор, квн и стендапы
Профиль обновлён 18 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Пойти выпить
Сходить на ферму альпак
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )
Ищу подругу
Пойти на тусовку
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