Москва
Профиль пользователя Maria1801

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О себе

Меня зовут Маша, но вы можете звать меня на пиво
люблю тусовки и учусь в меде на 1 курсе, если ты- движовый человек, у нас всё получится. В этом году переехала в Москву, ищу новых знакомств. Обожаю юмор, квн и стендапы

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя lerka1674
Москва → Другое

хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

маленькое фото пользователя Anastasia.12345
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Kristina278
Москва → Другое

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