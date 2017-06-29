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Москва
Играю в теннис, хожу в спортзал, катаюсь на сноуборде, роликах.
Москва
Профиль пользователя Maria1581
О себе
Играю в теннис, хожу в спортзал, катаюсь на сноуборде, роликах.
Занимаюсь предпринимательством.
Не замужем. Есть сын.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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