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Москва
Мне нравится слушать попсовую американскую музыку
Москва
Профиль пользователя Maria13579
О себе
Мне нравится слушать попсовую американскую музыку
Я занимаюсь танцами (хореография, Джас-модер , современная классика)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность✝️ Религия🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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