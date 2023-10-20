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Москва
Профиль пользователя Maria1234

фото пользователя Maria1234

О себе

Люблю читать, петь, гулять, пить кофе, изучать что-то новое и обсуждать жизнь. Ищу компанию для этих дел)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Выпить кофе и поболтать о жизни

маленькое фото пользователя Dasha28
Откликнулся 1 участник

Тула → прогуляться, перекусить

Книжный клуб: выберем книгу, встретимся и обсудим ее за чашкой чая

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на ярмарку Non-Fiction 2 декабря

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zaychonok.21

Тула → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя LilaLuchik

Тула → собрать компанию

Прогуляться по центру Тулы

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mari97

Тула → прогуляться, перекусить

Прогулка в осень

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя IrinaA7

Тула → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя coldmoon

Тула → пообщаться

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАДИ БОГА 🥺 😭 ПРИЮТИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА 🥺 У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Yuliy

Тула → пообщаться

Поиск подруги по интересам

Откликнулся 1 участник

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