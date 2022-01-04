Москва
Профиль пользователя Maria1221

фото пользователя Maria1221
фото #2 пользователя Maria1221
фото #3 пользователя Maria1221
фото #4 пользователя Maria1221

О себе

Привет! Я Мария) Очень люблю читать книги, слушать музыку, рассказывать про работу, документалки на Netflix ) Фанат Гарри Поттера. Легкая на подъем. Нравятся музеи, картинные галереи, выставки, прогулки по набережной, походы в театр, рестораны, концерты😊

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Концерт Macan, 20:00, зеленый театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя ValKon
Москва → Другое

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Taranzzz
Москва → Другое

Пошли на Хаски сегодня билеты с меня

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.