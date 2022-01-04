Привет! Я Мария) Очень люблю читать книги, слушать музыку, рассказывать про работу, документалки на Netflix ) Фанат Гарри Поттера. Легкая на подъем. Нравятся музеи, картинные галереи, выставки, прогулки по набережной, походы в театр, рестораны, концерты😊

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

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