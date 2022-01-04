Москва
Профиль пользователя Maria1221
О себе
Привет! Я Мария) Очень люблю читать книги, слушать музыку, рассказывать про работу, документалки на Netflix ) Фанат Гарри Поттера. Легкая на подъем. Нравятся музеи, картинные галереи, выставки, прогулки по набережной, походы в театр, рестораны, концерты😊
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
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