Москва
Профиль пользователя Maria040
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Москва → Другое
сапы в сб или вскр
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Москва → Другое
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Москва → Другое
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Москва → Другое
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Найти подруг
Москва → Другое
прогуляться по центру, поболтать
Москва → Другое
Прогуляться по Москве, пообщаться)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
Москва → Другое
Пишите, если хотите пообщаться
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Погулять на выходных, поиграть в настолки
Москва → Другое
Прогуляться в центре
Москва → Другое
прогуляться по Москве!)
Москва → Другое
найти подругу🫀
Москва → Другое
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Пообщаться, найти подругу
Москва → Другое
найти подружку/подружек
Москва → Другое
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Съездить на фестиваль крафтового пива
Москва → Другое
Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )
Москва → Другое
В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)
Москва → Другое
Давайте выпьем кофе и пофотографируемся
Москва → Другое
Полазить по интересным местам
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку
Москва → Другое
Классных, интересных людей для всего! ☀️
Москва → Другое
Предлагаю покататься на велосипедах по вднх
Москва → Другое
Сходить на выставку
Москва → Другое
Ищу девушку для похода на танцевально-эротическое шоу бурлеск в Москве
Москва → Другое
Сыграть в большой теннис, кто составит компанию?! Сокольники/Измайловс
Москва → Другое
Сходим на любые мероприятия, прогулки и шоппинг
Москва → Другое
Погулять по центру Москвы, пофоткаться, поболтать, выпить кофе.
Москва → Другое
Хотелось бы найти интересных девушек
Москва → Другое
Хочу прогуляться, выпить/поесть, по вечерам часто в центре
Москва → Другое
Прогулка в парке Коломенское или Царицыно, по центру вечером в сб
Москва → Другое
Ищу компанию для прогулки🤗 ( место « остров мечты»)
Москва → Другое
Прогулка по парку
Москва → Другое
Сходить на тренировку
Москва → Другое
Прогуляться в центре
Москва → Другое
Найти подруг с кем можно интересно проводить выходные)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.