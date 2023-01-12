Живу на севере Москвы. Учусь на 3 курсе на граф. дизайнера. Юмор для интеллектуалов) Люблю : прогулки, волейбол, пин-понг, кататься на велосипеде, на сноуборде❄️. Так же смотреть сериалы, настольные игры и готовить пп 🥑 Хотела бы найти друга, вместе с которым мы бы искали новые места, ездили друг к другу в гости, придумывали какие-то приключения😹 но иногда делали рекламные паузы на сериалы и фильмы. Подруга -это та, с которой болтаешь по телефону и не замечаешь время❤️

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🍷 Алкоголь 🎭 Театр ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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