Москва
Профиль пользователя Mari_villi

фото пользователя Mari_villi

О себе

Ищу подруг, приятелей для совместного времяпрепровождения)
Люблю пешие прогулки,катание на велосипеде,коньки.
Положительно отношусь к экстриму
Катание на лошадях, посещение выставок, мероприятий.
Ищу человека,с которым разделим общие интересы и составим друг другу отличную компанию)

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подруг)разделить общие интересы и составить приятную компанию

Москва → пообщаться

Ищу подруг)разделить общие интересы и составить приятную компанию

Участие в других событиях

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