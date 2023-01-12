Ищу подруг, приятелей для совместного времяпрепровождения) Люблю пешие прогулки,катание на велосипеде,коньки. Положительно отношусь к экстриму Катание на лошадях, посещение выставок, мероприятий. Ищу человека,с которым разделим общие интересы и составим друг другу отличную компанию)

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать

☣️ Токсичность

Москва → Другое Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.