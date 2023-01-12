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Москва
Профиль пользователя Mari_vanna

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Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🎭 Театр

Участие в других событиях

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Москва → сходить на мероприятие

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Откликнулось 188 участников

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