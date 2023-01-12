⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Mari_vanna
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам