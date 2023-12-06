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Москва
Москва
Профиль пользователя mari_os
О себе
Ищу веселых, позитивных людей любого пола и возраста для прогулок, походов по музеям, выставкам, барам и ресторанам. О себе: айтишница, но не душнила, полиглот, амбидекстр, алкашка) Не люблю стереотипы, не раздаю советы как надо жить. Люблю поржать 😁
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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