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Москва
Профиль пользователя mari_os

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О себе

Ищу веселых, позитивных людей любого пола и возраста для прогулок, походов по музеям, выставкам, барам и ресторанам. О себе: айтишница, но не душнила, полиглот, амбидекстр, алкашка) Не люблю стереотипы, не раздаю советы как надо жить. Люблю поржать 😁

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в бар, выпить пива, поболтать

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Откликнулось 14 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 573 участника

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 186 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 158 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти своих людей 26+ 🖤читать описание

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя AnastasiiaKrist

Москва → прогуляться, перекусить

Найти классных подруг и расширить близкое окружение

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Margaret_frey

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поразвлекаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ruthenorum

Москва → прогуляться, перекусить

Притоптать снежок, посидеть в приятном заведении.

Откликнулись 2 участника

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