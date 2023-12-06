О себе

Ищу веселых, позитивных людей любого пола и возраста для прогулок, походов по музеям, выставкам, барам и ресторанам. О себе: айтишница, но не душнила, полиглот, амбидекстр, алкашка) Не люблю стереотипы, не раздаю советы как надо жить. Люблю поржать 😁