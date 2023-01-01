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Москва
Профиль пользователя mari_kpn

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О себе

Однозначно, я творческий человек. Танцую, пою для себя и самых близких людей, реанимирую старые вещи с помощью творческого подхода и все в таком духе)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

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