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Москва
Профиль пользователя Mari_D

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О себе

Нравится гулять, читать, хорошие шутки, животные, люди с собственной точкой зрения и критическим мышлением. Не нравятся токсичные люди, шум, чрезмерная длительная активность

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно
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