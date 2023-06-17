Москва

Профиль пользователя Mari_D

О себе Нравится гулять, читать, хорошие шутки, животные, люди с собственной точкой зрения и критическим мышлением. Не нравятся токсичные люди, шум, чрезмерная длительная активность

Была в сети на этой неделе

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