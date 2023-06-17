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Москва
Москва
Профиль пользователя Mari_D
О себе
Нравится гулять, читать, хорошие шутки, животные, люди с собственной точкой зрения и критическим мышлением. Не нравятся токсичные люди, шум, чрезмерная длительная активность
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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