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Москва
Профиль пользователя Mari27.04

фото пользователя Mari27.04

О себе

Люблю читать книги, ходить в театры и в музеи, слушаю поп-музыку

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан
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