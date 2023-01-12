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Москва
Москва
Профиль пользователя Mari27.04
О себе
Люблю читать книги, ходить в театры и в музеи, слушаю поп-музыку
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан
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