Москва
Профиль пользователя Mari099

фото пользователя Mari099

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → собрать компанию

Девочки, пишите, соберем крутую тусовку

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подружек

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Москва → Другое

создать женское комьюнити!

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Хочу найти хорошую подругу в Москве)

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прогуляться по Москве!)

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Прогуляться в парке или сходить на выставку

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.