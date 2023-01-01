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Москва
Профиль пользователя Mari0890

фото пользователя Mari0890

О себе

Работаю,учусь,занимаюсь танцами,растяжкой,люблю посещать новые места,города. В целом-за любой движ 🔥

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давай прогуляемся и прекрасно проведём время 😌

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 497 участников

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Москва → собрать компанию

Психолог. Ищу людей на веселую игру: «эмоциональный интеллект»

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