Москва
Профиль пользователя Mari007
О себе
Всем привет! Я добрая, открыта к общению, пытаюсь правильно питаться и больше уделять время себе любимой 🤪, люблю путешествовать, гулять, ходить в красивые заведения, изучать что-то новое. У меня есть собака породы Левретка, очень хотелось бы найти ей подобных друзей (левретку, уипета), тк порода редкая и в жизни таких ещё не встречала, если вдруг вы счастливый обладатель этого чуда, скорее пишите мне! 😍
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
За душевное и открытое общение 😊
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Создание woman community 💛
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Ищу подруг
Ищу подругу
Для движовых ребят 🚀
Хочу найти подругу
Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )
Погулять,выпить кофе,поболтать
Погулять в центре
It тусовка. Поделиться опытом, попробовать сделать проекты/продукты
Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)
Район Вднх , пошли гулять и общаться .
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