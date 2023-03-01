Всем привет! Я добрая, открыта к общению, пытаюсь правильно питаться и больше уделять время себе любимой 🤪, люблю путешествовать, гулять, ходить в красивые заведения, изучать что-то новое. У меня есть собака породы Левретка, очень хотелось бы найти ей подобных друзей (левретку, уипета), тк порода редкая и в жизни таких ещё не встречала, если вдруг вы счастливый обладатель этого чуда, скорее пишите мне! 😍

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить А есть тут у кого нибудь Левретка? Или другая небольшая борзая?

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

Москва → Другое Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

Москва → Другое Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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