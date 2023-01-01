Москва

Профиль пользователя MargoV

О себе привет, ищу друзей , веселая общительная ) люблю гулять по ночам слушать музыку читать манги , увлекаюсь боксом и китайской культурой, хочу найти веселых общительных друзей для общения и прогулок )))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва