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Москва
Москва
Профиль пользователя MargoV
О себе
привет, ищу друзей , веселая общительная ) люблю гулять по ночам слушать музыку читать манги , увлекаюсь боксом и китайской культурой, хочу найти веселых общительных друзей для общения и прогулок )))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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