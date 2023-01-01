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Москва
Профиль пользователя MargoV

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О себе

привет, ищу друзей , веселая общительная ) люблю гулять по ночам слушать музыку читать манги , увлекаюсь боксом и китайской культурой, хочу найти веселых общительных друзей для общения и прогулок )))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян
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