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Москва
Мне 28. Работаю,в свободное время путешествую. Люблю пешие прогулки и красивую архитектуру, также с удовольствием составлю компанию в бар/на выставку/концерт.
Москва
Профиль пользователя Margo_r
О себе
Мне 28. Работаю,в свободное время путешествую. Люблю пешие прогулки и красивую архитектуру, также с удовольствием составлю компанию в бар/на выставку/концерт.
За последние пару лет сильно уменьшился круг общения (многие уехали, с кем-то просто разошлись пути). Понимаю, что хочется новых знакомств и, возможно, найти друзей.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре
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