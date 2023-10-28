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Москва
Профиль пользователя Margo_r

фото пользователя Margo_r

О себе

Мне 28. Работаю,в свободное время путешествую. Люблю пешие прогулки и красивую архитектуру, также с удовольствием составлю компанию в бар/на выставку/концерт.
За последние пару лет сильно уменьшился круг общения (многие уехали, с кем-то просто разошлись пути). Понимаю, что хочется новых знакомств и, возможно, найти друзей.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре

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✝️ Религия

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