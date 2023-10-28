О себе

Мне 28. Работаю,в свободное время путешествую. Люблю пешие прогулки и красивую архитектуру, также с удовольствием составлю компанию в бар/на выставку/концерт.

За последние пару лет сильно уменьшился круг общения (многие уехали, с кем-то просто разошлись пути). Понимаю, что хочется новых знакомств и, возможно, найти друзей.