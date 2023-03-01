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Москва
Профиль пользователя Margo8

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О себе

Люблю проводить нетворкинги на английском,занимаюсь благотворительностью для животных

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграем сегодня в Мафию на английском в 12.00 дня на Шабаловке ?

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Откликнулся 1 участник
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