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Москва
Москва
Профиль пользователя Margo222
О себе
Слушаю все по настроению, люблю фильмы ужасов, люблю получать яркие и позитивные эмоции , общаюсь на медицинские темы 👌, темы отношений, интимных отношений, всего понемногу, не ханжа , не оторва ….😉
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
Участие в других событиях
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