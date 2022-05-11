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Москва
Профиль пользователя Margo222

фото пользователя Margo222

О себе

Слушаю все по настроению, люблю фильмы ужасов, люблю получать яркие и позитивные эмоции , общаюсь на медицинские темы 👌, темы отношений, интимных отношений, всего понемногу, не ханжа , не оторва ….😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 206 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Natasha55

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим в театр, музей, на экскурсию? Дату, место выберем вместе

Откликнулись 4 участника

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