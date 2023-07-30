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Москва
Профиль пользователя Margaret_frey

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О себе

О себе могу с полной уверенностью сказать,что я веселая девушка,легкая в общении,люблю погулять ,развеяться ,но все в рамках разумного , так же не прочь совместных путешествий по РФ и заграницу .
Не люблю высокомерие и не поддерживаю тем как :Сбор сплетен , обсуждений и всё в таком духе .

Ищу друзей, ни на один вечер ,а на всю жизнь .

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поразвлекаться

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