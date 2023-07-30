О себе

О себе могу с полной уверенностью сказать,что я веселая девушка,легкая в общении,люблю погулять ,развеяться ,но все в рамках разумного , так же не прочь совместных путешествий по РФ и заграницу .

Не люблю высокомерие и не поддерживаю тем как :Сбор сплетен , обсуждений и всё в таком духе .



Ищу друзей, ни на один вечер ,а на всю жизнь .