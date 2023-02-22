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Москва
Профиль пользователя Margaret2003

фото пользователя Margaret2003

О себе

Всем привет
Меня зовут Маргарита мне 20 лет живу в Санкт Петербурге
Люблю животных гулять ходить куда нибудь музыку слушать поп слушаю русскую музыку
Родителей нет они погибли

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

О чем нибудь)

маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Kapellan
маленькое фото пользователя Keily
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 116 участников

маленькое фото пользователя Juliam

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найди подруг

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулось 47 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя DenKarpunin

Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Wowbullyks

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять?😃

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Luka05

Санкт-Петербург → пообщаться

Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → сходить на мероприятие

Концерт XOLIDAYBOY в ночном клубе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя as.naumov

Ижевск → пообщаться

Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kristin_00

Санкт-Петербург → собрать компанию

Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя PANDA_P

Владивосток → пообщаться

Как провести выходные ?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Aleksandr10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся , сходить в бар

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя AlekNemalevich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять без конкретных целей, зайти куда нибудь поесть, в кино.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Piastro2011

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Создать клуб друзей выходного дня... И не только)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Sergseducer

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Напиться и забыться ☺️

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Timm1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства и интересная беседа с открытими и позитивными людьми

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Dimdim85

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу,пока погода позволяет

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Sergseducer

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься.

Откликнулся 1 участник

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