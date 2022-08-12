Москва
Профиль пользователя MarfaGood
О себе
Люблю различные игры: компьютерные (в основном играю соло, было время гоняла в ВоВ и Свтор), настольные различные, но не мафию, и когда-то давно играла в ДнД и хотела бы повторить этот опыт.
Шью, вяжу, вышиваю, поэтому отлично впишусь в кружок умелых и не очень ручек.
У меня два сына (8 и 5) так что приветствуется как общение со схожим интересом, так и возможность вырваться от этого интереса на время.
Профиль обновлён 28 августа 2023 г.
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