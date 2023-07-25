Москва
Профиль пользователя marerovan

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О себе

Обожаю группу ssshhhiiittt!, полматери, люблю панк-рок, котиков и тебя!🤎

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Общение, хочу найти подруг и друзей🤗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя Fkate
Москва → Другое

Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)

маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

маленькое фото пользователя Katerinochka
Москва → Другое

Пообщаться (телеграмм)

маленькое фото пользователя Aleksa3352
Новосибирск → Другое

Пообщаться на различные темы, покидать мемасов

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