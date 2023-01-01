⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя marchokidar

фото пользователя marchokidar

О себе

Привет! Я Марина, мне 23)
Недавно закончила учёбу в университете, работаю тестировщиком ПО на удалёнке, живу за мкадом, люблю рок музыку, как русскую, так и зарубежную (но в русской больше шарю 👀), комнатный панк 🤘🏻, увлекаюсь графическим дизайном, глаза горят аж!
Есть добрая и пугливая собака Астра, стараюсь ходить в зал 1-2 раза в неделю, состою в отношениях с парнем уже 6 лет и имею заработанное с детства РПП, с которым никак не могу справиться 🥲
Люблю стендапы и мороженое, так и не влюбилась в кабачки, баклажаны и оливки с маслинами 🤭
Могу поддержать разговор почти по любой тематике 🌚🤝

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя sestrapolina
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Babaikaya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам