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Москва
Привет! Я Марина, мне 23)
Москва
Профиль пользователя marchokidar
О себе
Привет! Я Марина, мне 23)
Недавно закончила учёбу в университете, работаю тестировщиком ПО на удалёнке, живу за мкадом, люблю рок музыку, как русскую, так и зарубежную (но в русской больше шарю 👀), комнатный панк 🤘🏻, увлекаюсь графическим дизайном, глаза горят аж!
Есть добрая и пугливая собака Астра, стараюсь ходить в зал 1-2 раза в неделю, состою в отношениях с парнем уже 6 лет и имею заработанное с детства РПП, с которым никак не могу справиться 🥲
Люблю стендапы и мороженое, так и не влюбилась в кабачки, баклажаны и оливки с маслинами 🤭
Могу поддержать разговор почти по любой тематике 🌚🤝
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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