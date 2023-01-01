О себе

Привет! Я Марина, мне 23)

Недавно закончила учёбу в университете, работаю тестировщиком ПО на удалёнке, живу за мкадом, люблю рок музыку, как русскую, так и зарубежную (но в русской больше шарю 👀), комнатный панк 🤘🏻, увлекаюсь графическим дизайном, глаза горят аж!

Есть добрая и пугливая собака Астра, стараюсь ходить в зал 1-2 раза в неделю, состою в отношениях с парнем уже 6 лет и имею заработанное с детства РПП, с которым никак не могу справиться 🥲

Люблю стендапы и мороженое, так и не влюбилась в кабачки, баклажаны и оливки с маслинами 🤭

Могу поддержать разговор почти по любой тематике 🌚🤝