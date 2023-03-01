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Москва
Москва
Профиль пользователя Marbu
О себе
Обычно веселая, но сейчас сложный момент в жизни. Хочу вернуться в русло. Нехватает общения и новых историй, знаний
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
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