Москва
Профиль пользователя Mar_Mar

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Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку❤️‍🩹

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу💖

Москва → пообщаться

Ищу подругу💖

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

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Ищу подруг

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Найти подругу

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Ищу подруг!💕

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Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

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Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
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Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя christinaa4
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Девкиии, я за любой кипишь

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Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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подружек бы!

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Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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Ищу тебя, подруга💥

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Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

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Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

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Хочу найти девушку с которой смогу ходить в зал DDx

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