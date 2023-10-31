Москва
Профиль пользователя Mar_Mar
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян
Москва → Другое
Поговорить на тему продвижения инстаграм, reels
Москва → Другое
Хочу найти девушку с которой смогу ходить в зал DDx
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