Катаю на лонге и сапе, люблю рыбалку, много бухаю)

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Москва → прогуляться, перекусить Покататься на сапборде в Коптево, или на лонгбордах в разных районах

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