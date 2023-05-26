Дилетант широкого профиля) Из интересов: настольные и компьютерные игры, WoW, 3D- моделирование, программирование, рисование, аниме и кино, иностранные языки, музыка (меломан, в прошлом фанат зарубежной альтернативы и ню-метала), литература (в основном, психология, научная фантастика и биография), фитнес, бег, йога, нутрициология, фотосъемка, комнатные растения и кошки, кошечки! Люблю движ, но свободного времени не всегда хватает. Отношения не ищу, а вот подружку было бы здорово)

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.