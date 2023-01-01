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Москва
Очень люблю разговаривать онлайн, поболтать на любые темы.
Москва
Профиль пользователя MaoMao
О себе
Очень люблю разговаривать онлайн, поболтать на любые темы.
Увлекаюсь вязанием, рисованием, танцами, видеоиграми.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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