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Москва
Профиль пользователя Manulchemist

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О себе

Обожаю музыку, особенно рок и металл, преимущественно зарубежные от классических Rammstein до менее известных и не менее трешовых Korpiklaani. Люблю книги. Самые любимые произведения это "Мастер и Маргарита" и "Отверженные" Виктора Гюго. Нравятся прогулки, совместное времяпровождение, недавно начал играть в настолки, проходить квесты. Хожу в спортзал. Из алкоголя предпочитаю пшеничное пиво. Умею забивать кальян, курю электронки.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
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