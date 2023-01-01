О себе

Обожаю музыку, особенно рок и металл, преимущественно зарубежные от классических Rammstein до менее известных и не менее трешовых Korpiklaani. Люблю книги. Самые любимые произведения это "Мастер и Маргарита" и "Отверженные" Виктора Гюго. Нравятся прогулки, совместное времяпровождение, недавно начал играть в настолки, проходить квесты. Хожу в спортзал. Из алкоголя предпочитаю пшеничное пиво. Умею забивать кальян, курю электронки.