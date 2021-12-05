Дмитрий, 37. За любой движ, кроме голодовки - концерты, квизы, прогулки. Можно и караоке под кальян )

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏫 Учеба

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология / таро

Москва → сходить на мероприятие Готов присоединиться к походу в квиз

Москва → Другое Покататься на сапах, съездить на озеро, просто погулять)

Москва → Другое Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике

Москва → Другое Предлагаю покататься на велосипедах по вднх

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