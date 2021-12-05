Москва
Профиль пользователя manul77
О себе
Дмитрий, 37. За любой движ, кроме голодовки - концерты, квизы, прогулки. Можно и караоке под кальян )
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏫 Учеба
Не нравится:
💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
Москва → Другое
Сходить в музей криптографии
Москва → Другое
Предлагаю покататься на велосипедах по вднх
Москва → Другое
Поиграть в лазертаг
Москва → Другое
Сходить на фильм Оппенгеймер нолана
Москва → Другое
Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике
Москва → Другое
Покататься на сапах, съездить на озеро, просто погулять)
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