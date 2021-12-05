Москва
Профиль пользователя manul77

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фото #2 пользователя manul77

О себе

Дмитрий, 37. За любой движ, кроме голодовки - концерты, квизы, прогулки. Можно и караоке под кальян )

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Готов присоединиться к походу в квиз

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Сходить в музей криптографии

маленькое фото пользователя Axel
Москва → Другое

Предлагаю покататься на велосипедах по вднх

маленькое фото пользователя Leri
Москва → Другое

Поиграть в лазертаг

маленькое фото пользователя Serotoninyou
Москва → Другое

Сходить на фильм Оппенгеймер нолана

маленькое фото пользователя Dory7
Москва → Другое

Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике

маленькое фото пользователя KseniaSh
Москва → Другое

Покататься на сапах, съездить на озеро, просто погулять)

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