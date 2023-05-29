Москва
Профиль пользователя Manul
О себе
Привет))
Я люблю тру крайм подкасты, танцевать на вечеринках и опен майнд людей
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Сходить в клуб
Москва → Другое
Го тусить в Лукин Румс в субботу ))
Москва → Другое
Ищу подруг
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