Москва
Профиль пользователя Manul

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О себе

Привет))

Я люблю тру крайм подкасты, танцевать на вечеринках и опен майнд людей

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пошли в клуб?

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Коломенском и пофоткаться

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг другу фото

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое человеческое общение

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Ищу подруг

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Найти подругу🙃

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Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

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Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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Вступай в семью❤️

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Го тусить в Лукин Румс в субботу ))

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Ищу подруг

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