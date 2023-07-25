Я позитивный товарищ) На спорте: Армрестлинг, велосипед, бег, шахматы, го. Люблю говорить про работу (управление проектами) и про психологию. Люблю путешествовать, у меня есть много дивных историй. Хочу найти интересных собеседников и компанию для спорта.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → Другое Покататься на великах в Сокольниках, утром/днем в будни 🚲

Москва → Другое Катаешь на велике? Тогда го)

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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