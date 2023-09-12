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Москва
Профиль пользователя Man_of_Art

фото пользователя Man_of_Art

О себе

Хочу найти здесь друга мужского пола(20-30 лет) чтобы обсуждать чисто "мужские темы" и ходить в бильярд или боулинг. Список моих интересов достаточно обширен:люблю ходить в джаз клубы , в кино на старые фильмы с последующим обсуждением их в кафе,выставки современного искусства (Третьяковка и ММОМА),фотографировать на пленку и прогулки на природе в парке

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в бильярд

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Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Miss007
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Cowperwood

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по парку Фили с чаепитием

Откликнулись 4 участника

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Москва → сходить на мероприятие

Сходить в Третьяковку

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Всем любителям спорта ,кто хочет вместе потренироваться 💪

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