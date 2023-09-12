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Москва
Москва
Профиль пользователя Man_of_Art
О себе
Хочу найти здесь друга мужского пола(20-30 лет) чтобы обсуждать чисто "мужские темы" и ходить в бильярд или боулинг. Список моих интересов достаточно обширен:люблю ходить в джаз клубы , в кино на старые фильмы с последующим обсуждением их в кафе,выставки современного искусства (Третьяковка и ММОМА),фотографировать на пленку и прогулки на природе в парке
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь
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