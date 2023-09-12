О себе

Хочу найти здесь друга мужского пола(20-30 лет) чтобы обсуждать чисто "мужские темы" и ходить в бильярд или боулинг. Список моих интересов достаточно обширен:люблю ходить в джаз клубы , в кино на старые фильмы с последующим обсуждением их в кафе,выставки современного искусства (Третьяковка и ММОМА),фотографировать на пленку и прогулки на природе в парке