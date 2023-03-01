Всем здравствуйте!Хотелось бы погулять по этому чудесному городу, была бы рада бартеру в виде фотосессий друг для друга, походить в фуд маркеты для дегустации разных кухонь (чуть-чуть 😁), а также попроходить квесты, поиграть в настолки, ходить в театры, в общем, я за веселый отдых и позитивные впечатления! Я люблю велосипедные прогулки, играю в геншин, работаю и учусь. Придерживаюсь здорового питания, не пью, не курю.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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