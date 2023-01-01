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Москва
Профиль пользователя Mamamasha

фото пользователя Mamamasha

О себе

Воспитываю трёх дочерей и одного сына, вся жизнь крутиться вокруг них и их спорта. Но остаётся немного ещё на любимый автомобиль, покатушки и волонтерство. Немного балуюсь посткроссингом.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Ступино → активный отдых

Пошли кататься на коньках?

Москва → пообщаться

Есть любители зимних катаний? Есть такие кому снегопады в радость?

маленькое фото пользователя Maria_Igorevna
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Berlin50

Москва → пообщаться

Жизнь прекрасна, но не хватает на неё время…

Откликнулось 12 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Про совместную поездку на мотоциклах

Откликнулся 1 участник

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