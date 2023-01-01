О себе

Живу в Москве. Люблю путешествовать.

Занимаюсь трейдингом, и развиваю свой бренд украшений.

Ценю в людях ум, порядочность, смелость, чю, тактичность и еще много чего)).

Веду ЗОЖ, без фанатизма).

В астрологию и прочие заговоры не верю).

Занимаюсь: йога, велоспорт, большой теннис.

Часто посещаю рестораны, выставки, люблю так же просто погулять в хорошую погоду.