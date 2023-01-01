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Москва
Живу в Москве. Люблю путешествовать.
Москва
Профиль пользователя Malina8
О себе
Живу в Москве. Люблю путешествовать.
Занимаюсь трейдингом, и развиваю свой бренд украшений.
Ценю в людях ум, порядочность, смелость, чю, тактичность и еще много чего)).
Веду ЗОЖ, без фанатизма).
В астрологию и прочие заговоры не верю).
Занимаюсь: йога, велоспорт, большой теннис.
Часто посещаю рестораны, выставки, люблю так же просто погулять в хорошую погоду.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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