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Москва
Профиль пользователя Malina8

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О себе

Живу в Москве. Люблю путешествовать.
Занимаюсь трейдингом, и развиваю свой бренд украшений.
Ценю в людях ум, порядочность, смелость, чю, тактичность и еще много чего)).
Веду ЗОЖ, без фанатизма).
В астрологию и прочие заговоры не верю).
Занимаюсь: йога, велоспорт, большой теннис.
Часто посещаю рестораны, выставки, люблю так же просто погулять в хорошую погоду.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с единомышленниками.

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велике, сходить в бассейн

Откликнулись 3 участника

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