Я Замужем, мне 25 лет, детей нет. Так получилось, что за столько лет своей жизни, так и не удалось встретить родственную душу (кроме мужа разумеется)) сама по себе я Общительная, люблю живое общение, пошутить и посмеяться (в рамках разумного)😌 Интересы разные, люблю пробовать что-то новое особенно в компании приятных людей) большая фантазия, кучу идей, можно придумать что-то интересное и необычное, душевные разговоры тоже люблю, могу поддержать, поделится своими знаниями/опытом/тараканами, если нужно😄 В общем хочется найти действительно настоящих и интересных друзей и верить в то, что в наше время дружба всё ещё встречается тем кто её ищет)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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