Москва
Профиль пользователя Maksim.ch

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О себе

Ищу единомышленников для походов и активных видов спорта

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

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События пользователя

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Классно проводить время друг с другом

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Выпить винца в баре

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Поиграть в настольки

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Гулять и смеяться

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Погулять по городу

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Москва → Другое

прогуляться, покататься на велосипеде

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Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

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Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

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С подругой ищем компанию

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Сходить в Музей мёртвых кукол

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Как насчёт вечерней пробежки на воробьёвых горах? ;)

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