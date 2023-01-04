Москва
Профиль пользователя Maksim.ch
О себе
Ищу единомышленников для походов и активных видов спорта
Профиль обновлён 15 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
прогуляться, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!
Москва → Другое
Потусить сегодня
Москва → Другое
Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании
Москва → Другое
С подругой ищем компанию
Москва → Другое
Сходить в Музей мёртвых кукол
Москва → Другое
Как насчёт вечерней пробежки на воробьёвых горах? ;)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.