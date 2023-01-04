🦥 Ленивый и одновременно на движе ✅Могу пролежать весь день в интернете, а могу неделю заниматься чем то интересным без остановки и сна 😍Очень люблю музыку ✅Рок, обожаю его, но другие жанры так-же, по настроению 🪂Спорт ✅Параплан глубоко в сердце, хоть и не так часто получается ✅Зал для поддержания формы ✅Кайт - новичок, но очень понравилось и хочется обучаться 💼Работа ✅Нравится что-то творить, улучшать, создавать ✅Свое дело 🎯Хобби ✅Путешествия ✅Поездки на авто далеко ✅Стрельба ✅Аттракционы ✅Полеты на самолете ✅С 🏕️

Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.

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