Москва
Профиль пользователя Maksim_energy

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О себе

🦥 Ленивый и одновременно на движе
✅Могу пролежать весь день в интернете, а могу неделю заниматься чем то интересным без остановки и сна

😍Очень люблю музыку
✅Рок, обожаю его, но другие жанры так-же, по настроению

🪂Спорт
✅Параплан глубоко в сердце, хоть и не так часто получается
✅Зал для поддержания формы
✅Кайт - новичок, но очень понравилось и хочется обучаться

💼Работа
✅Нравится что-то творить, улучшать, создавать
✅Свое дело

🎯Хобби
✅Путешествия
✅Поездки на авто далеко
✅Стрельба
✅Аттракционы
✅Полеты на самолете
✅С 🏕️

Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию

Кто хочет саморазвития, в компании единомышленников

Участие в других событиях

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