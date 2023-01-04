Москва
Профиль пользователя Maksim_energy
О себе
🦥 Ленивый и одновременно на движе
✅Могу пролежать весь день в интернете, а могу неделю заниматься чем то интересным без остановки и сна
😍Очень люблю музыку
✅Рок, обожаю его, но другие жанры так-же, по настроению
🪂Спорт
✅Параплан глубоко в сердце, хоть и не так часто получается
✅Зал для поддержания формы
✅Кайт - новичок, но очень понравилось и хочется обучаться
💼Работа
✅Нравится что-то творить, улучшать, создавать
✅Свое дело
🎯Хобби
✅Путешествия
✅Поездки на авто далеко
✅Стрельба
✅Аттракционы
✅Полеты на самолете
✅С 🏕️
Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.
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Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Найти друзей для общения
Расширить круг друзей 🤗
Человеку нужен человек!😉
новые знакомства
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Интернет друзья, найдитесь)
Ищу друзей, для общения
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