Хожу в кино, театр, на концерты, музеи, на выставки, экскурсии, гулять в парках или по городу. Люблю путешествовать, кататься на велосипеде и беговых лыжах, плавать в бассейне, читать книги, играть в интеллектуальные и настольные игры, бадминтон, баскетбол и настольный теннис. Слушаю классическую музыку и поп-музыку. Изучаю английский язык.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.