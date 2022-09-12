Москва
Профиль пользователя Maksik

фото пользователя Maksik

О себе

Люблю хорошо отдохнуть

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить и покушать где нибудь в тепле. Короче хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя Shlappi
Москва → Другое

Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Прогуляться в центре, пофоткать друг друга

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