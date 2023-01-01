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Сучава
Сучава
Профиль пользователя Maksea
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Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться
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