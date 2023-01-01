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Сучава
Профиль пользователя Maksea

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Одесса → пообщаться

Не против обсудить разное, лишь бы было интересно 😌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 96 участников

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

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Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Kirill.K5

Курск → пообщаться

Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу родственную душу)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Elis20

Уфа → пообщаться

Хочу найти подругу, понимающую и добрую)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя meowlesya

Екатеринбург → пообщаться

Хотелось бы найти приятное общение, возможно прогуляться компанией.

Откликнулись 4 участника

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